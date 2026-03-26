I residenti del quartiere Bisconte si sono rivolti alle autorità locali per segnalare la presenza di numerosi cani randagi nelle strade della zona. Il presidente del terzo quartiere ha inviato una comunicazione ufficiale a Palazzo Zanca, evidenziando la preoccupazione della comunità riguardo possibili incidenti e la necessità di interventi. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

I residenti di Bisconte vivono col timore di essere aggrediti dai cani randagi. Lo denuncia il presidente del terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, in una nota indirizzata a Palazzo Zanca. Cacciotto ha raccolto diverse segnalazioni da parte di chi vive nel popoloso rione e segnala che “nelle ore serali si aggirerebbero due cani di grossi taglia che arrecherebbero timore nei residenti. Inoltre i cani andrebbero a rovistare nei contenitori della spazzatura spargendo la stessa sulla strada e creando una situazione igienico sanitaria insalubre”. Da qui la richiesta, indirizzata ai dipartimento Servizi Ambientali e Sanità, affinchè si intervenga per evitare ulteriori pericoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Cani randagi per le strade di Bisconte, il Quartiere invoca interventi

Articoli correlati

"Strade sporche e rifiuti non raccolti": l'Udc chiede più interventi nel quartiere NoceTra le criticità segnalate anche la posizione di alcuni cassonetti: "Sono pericolosi e spesso causano incidenti stradali" Proteste per la presenza di...

Leggi anche: Muro pericolante e ponteggio che "copre" le tombe, Cacciotto invoca interventi per il cimitero di Cumia

Contenuti utili per approfondire Cani randagi

Temi più discussi: Canicattini Bagni, due cani randagi avvelenati. Indaga la Polizia municipale; Cani randagi, online l’elenco per le adozioni: nuova iniziativa del Comune di Favara; Massacro dei cani in Marocco in vista dei Mondiali 2030: l’OIPA è parte attiva nella Coalizione Internazionale; Due cani avvelenati a Canicattini Bagni: facevano parte del gruppo randagi assistiti dal Comune.

Perché i cani randagi ci seguono per strada?Non capita in tutto il Paese ma succede ancora e spesso in centro Italia e soprattutto al Meridione di incontrare cani liberi. Accade anche in gran parte dei paesi del Sud del mondo di imbattersi in ... fanpage.it

L'emozionante fuga di sette cani rapiti e destinati alla macellazioneSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... lastampa.it

La storia di Punch ci fa riflettere su quanto sia importante affrontare il problema del randagismo in modo concreto. I cani randagi, spesso affamati e in cerca di cibo, non solo sono vittime di abbandoni, ma sono anche esposti a rischi e maltrattamenti - facebook.com facebook