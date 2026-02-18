Strade sporche e rifiuti non raccolti | l' Udc chiede più interventi nel quartiere Noce
Vittorio Fazio, esponente dell’Udc, denuncia che le strade del quartiere Noce sono piene di rifiuti non raccolti, una situazione causata dalla mancanza di interventi tempestivi da parte del Comune. I residenti si sono rivolti a lui lamentando cumuli di immondizia e strade sporche, chiedendo azioni immediate per risolvere il problema. Fazio ha visitato personalmente il quartiere e ha constatato che la situazione peggiora giorno dopo giorno.
Tra le criticità segnalate anche la posizione di alcuni cassonetti: "Sono pericolosi e spesso causano incidenti stradali" Proteste per la presenza di rifiuti non raccolti nel quartiere Noce. A segnalarlo, dopo aver ascoltato i commenti dei residenti, è Vittorio Fazio, responsabile del Dipartimento gestione del territorio e componente della segreteria comunale Udc, che ha sottolineato l’urgenza di interventi mirati per risolvere le criticità. "Numerose lamentele sono state raccolte riguardo alla gestione dei rifiuti nella zona compresa tra via Angelo Poliziano e via Tommaso Aversa, adiacente al supermercato Max, nella zona Noce di Palermo - si legge in una nota -.🔗 Leggi su Palermotoday.it
