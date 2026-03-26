Un uomo coinvolto nell’incidente di un cane impiccato a un trattore a Torricella Sicura ha accettato un patteggiamento di sei mesi di reclusione con pena sospesa. La vicenda è stata oggetto di procedimento giudiziario, con l’accusato che ha scelto di concordare la pena senza proseguire con il processo. La vicenda ha avuto ampia risonanza nella zona.

Il fatto avvenne a Torricella Sicura (Teramo) e a processo si arrivati dopo che la Lndc si è opposta a due richieste di archiviazione Ha patteggiato sei mesi l’uomo accusato di aver impiccato il suo cane alla forca di un trattore a Torricella Sicura, nel Teramano. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Il caso, che aveva sollevato un'ondata di indignazione nazionale, è approdato davanti al tribunale di Teramo grazie alla tenacia della Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc Animal Protection), che si è opposta per ben due volte alle richieste di archiviazione della procura. La tesi difensiva dell'imputato sosteneva che l'animale fosse già privo di vita e che il mezzo agricolo fosse stato utilizzato solo per sollevarne il corpo a causa di problemi di salute dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Cane impiccato a un trattore: il proprietario patteggia 6 mesi con pena sospesa

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