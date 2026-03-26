Le intense piogge hanno provocato allagamenti e strade chiuse, con alcuni semafori abbattuti. Le autorità hanno segnalato numerosi canali in piena e la presenza di alberi e rami caduti, soprattutto nelle prime ore del mattino. La situazione ha causato disagi significativi in diverse zone, rendendo necessaria la massima attenzione alla circolazione.

Il sindaco di Faenza: "La situazione potrebbe peggiorare fin dalle prossime ore a seguito dello scioglimento della neve caduta in collina" L'emergenza meteo in corsa provoca diversi disagi anche a Faenza. "Si segnalano crolli di alberi e rami avvenuti soprattutto nella prima mattinata. Nonostante il vento sia in diminuzione occorre prestare massima attenzione ed evitare le zone alberate", avverte il sindaco Massimo Isola. Ma a creare qualche timore sono anche le piene dei corsi d'acqua secondari, fossi e canali, che "sono monitorati con la massima attenzione". E infatti anche per la giornata di domani è attiva un'allerta meteo gialla per eventuali piene. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Canali in piena per le piogge, allagamenti e strade chiuse. Abbattuti anche alcuni semafori: "Massima attenzione"

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