Cilento e Valle del Sele in ginocchio per il maltempo | strade chiuse disagi e allagamenti esonda anche il Calore
Il Cilento e la Valle del Sele sono stati colpiti dal maltempo, con strade chiuse, allagamenti e disagi diffusi. Oggi, il fiume Calore è esondato tra Borgo Carillia e Borgo San Cesareo, causando interruzioni alla circolazione sulla provinciale 334 da Albanella a Eboli. La situazione rimane critica e in evoluzione, con interventi in corso per gestire l’emergenza.
Ha rotto i margini ed è esondato, oggi, il fiume Calore, tra Borgo Carillia e Borgo San Cesareo. Disagi e tensione in zona: è stata sospesa la circolazione sulla provinciale 334 che dalla frazione di Albanella che giunge fino alla rotatoria di Persano ed Eboli. Già posizionate le transenne per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
