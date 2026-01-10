Cilento e Valle del Sele in ginocchio per il maltempo | strade chiuse disagi e allagamenti esonda anche il Calore

Il Cilento e la Valle del Sele sono stati colpiti dal maltempo, con strade chiuse, allagamenti e disagi diffusi. Oggi, il fiume Calore è esondato tra Borgo Carillia e Borgo San Cesareo, causando interruzioni alla circolazione sulla provinciale 334 da Albanella a Eboli. La situazione rimane critica e in evoluzione, con interventi in corso per gestire l’emergenza.

