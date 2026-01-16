Dopo le deboli piogge le Pm10 tornano nei limiti | stop all' allerta a Verona per ora
Dopo le recenti deboli piogge, le concentrazioni di PM10 a Verona si attestano nuovamente entro i limiti di legge. A partire da domani, sabato 17 gennaio, il livello di inquinanti nell’aria tornerà in fascia verde su tutto il territorio comunale, segnalando una condizione di miglioramento della qualità dell’aria e la cessazione temporanea dell’allerta.
Da domani, sabato 17 gennaio, su tutto il territorio comunale di Verona il livello di PM10 rientrerà in fascia verde. Dopo le leggere precipitazioni delle ultime ore, la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato valori di Pm10 giornalieri al di sotto del limite fissato, cioè di 50. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Pm10, l'allerta rientra e Verona torna in fascia verde dopo le piogge del weekend
Leggi anche: Calano le Pm10 dopo le piogge, ma restano in vigore le misure emrgenziali
Parma nella morsa dello smog: scatta il bollino rosso.
La direttrice D’Onofrio dopo l’appello della sindaca al governo: «Accogliamo le difficoltà che la società non riesce a gestire, così penitenziari privati di dignità». Gli avvocati: «Carcere intasato dagli ultimi e dai più deboli». - facebook.com facebook
Borsa: l'Europa debole dopo Wall Street, Milano +0,4%. Sale il petrolio, in calo l'oro. Il dollaro debole sulle principali valute #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.