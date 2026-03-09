Atalanta-Bayern 53 anni dopo la prima volta | quell’amichevole del ’73 con Scirea e Beckenbauer

Dopo 53 anni dalla prima volta, l’Atalanta torna a sfidare il Bayern in un’amichevole. Nel 1973, l’incontro tra le due squadre aveva visto protagonisti giocatori come Scirea e Beckenbauer. Oggi, le sfide tra club di alto livello includono anche Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Marsiglia, Arsenal e Chelsea, oltre a Liverpool e Everton.

Barcellona e Real Madrid: check. Paris Saint-Germain e Marsiglia: check. Arsenal e Chelsea: check. Liverpool ed Everton: check. Manchester City e Manchester United: check. Ajax e Club Brugge: check. Borussia Dortmund e RB Lipsia: Check. Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen: check. Più altre, varie, che non abbiamo citato: Stoccarda, Lione, Sporting. In questo decennio da sogno, l’Atalanta si è potuta misurare praticamente con tutte le big europee, o quasi. Ne mancava soltanto una: il Bayern Monaco. Poi ci ha pensato l’urna di Nyon. Una prima volta che è il giusto premio per la rimonta contro il Dortmund ai playoff, verrebbe da dire. In realtà, però, non è una sfida del tutto inedita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

