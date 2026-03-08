Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora e fa un passo verso la Coppa del Mondo Vinatzer sempre più a picco

Durante lo slalom di Kranjska Gora, Atle Lie McGrath ha conquistato la vittoria, portandosi più vicino alla Coppa del Mondo. La gara ha visto anche una doppietta per gli atleti norvegesi, mentre Vinatzer si trova in difficoltà e fatica a mantenere le posizioni di rilievo. La competizione si è svolta sulle piste slovene, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Doppietta norvegese nello slalom di Kranjska Gora. Atle Lie McGrath cancella in parte la delusione olimpica e ottiene un importantissimo successo sulle nevi slovene. La sesta vittoria della carriera in Coppa del Mondo arriva anche con un pizzico di fortuna, visto che batte di un centesimo il connazionale Henrik Kristoffersen, ma è decisamente importante in ottica classifica di specialità, visto che il norvegese si presenterà davanti ai suoi tifosi alle finali con un buon vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oggi terzo al traguardo. Enormi rimpianti per il belga Armand Marchant, che era terzo a metà gara ed ha inforcato nel finale quando sembrava lanciato anche verso una clamorosa possibile vittoria.