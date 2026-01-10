Notte NBA tra sorprese e big match | crolla Denver Warriors show Boston ok nel big match

La notte NBA ha visto numerosi incontri, con risultati significativi per le classifiche delle Conference. Denver ha affrontato una prova difficile senza Jokic e Murray, mentre i Warriors e i Celtics hanno ottenuto vittorie importanti. La serata ha offerto sorprese e prestazioni di rilievo, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato. Questi incontri contribuiscono a delineare la posizione delle squadre nel prosieguo della stagione.

Senza Jokic e Murray i Nuggets affondano in casa contro Atlanta. Vincono Celtics, Warriors e Thunder, Lakers ko contro Milwaukee Notte ricca di partite e colpi di scena in NBA, con dieci gare in programma e risultati che incidono sulle classifiche di entrambe le Conference. Spicca il tonfo casalingo di Denver, ma non mancano prestazioni . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Boston non si ferma, Detroit cade nel finale: notte NBA tra certezze e sorprese Leggi anche: Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote Atlanta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. BM NBA TIME / Il recap della notte: Booker piega OKC con una tripla decisiva, seconda vittoria consecutiva per i Lakers sui Grizzlies - di Matteo Parma; Charlotte a sorpresa batte i Thunder, Phoenix ko a Houston: i risultati della notte Nba; Risultati NBA: Phoenix vince su OKC, Lakers e Pistons vincono. Atlanta passa a Denver nella notte Nba, successi anche per Boston e Milwaukee - Senza il lungodegente Jokic e Jamal Murray, Denver crolla sul suo parquet contro Atlanta ... italpress.com

NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Curry batte Antetokounmpo, brividi Thunder, Raptors e Magic - 12 partite, due supplementari, vari big match, tante emozioni e diverse performance da ricordare: questa è la notte NBA che si è consumata tra i parquet ... oasport.it

Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Gli Spurs battono i Lakers, Gilgeous-Alexander ne fa 46 e regala la vittoria sui Jazz, Young ai Wizards - NBA – Ben 12 le partite andate in scena e non sono mancate le sorprese e le prestazioni da urlo, su tutte quella dell’MVP in carica Gilgeous- eurosport.it

