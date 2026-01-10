Notte NBA tra sorprese e big match | crolla Denver Warriors show Boston ok nel big match

La notte NBA ha visto numerosi incontri, con risultati significativi per le classifiche delle Conference. Denver ha affrontato una prova difficile senza Jokic e Murray, mentre i Warriors e i Celtics hanno ottenuto vittorie importanti. La serata ha offerto sorprese e prestazioni di rilievo, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato. Questi incontri contribuiscono a delineare la posizione delle squadre nel prosieguo della stagione.

Senza Jokic e Murray i Nuggets affondano in casa contro Atlanta. Vincono Celtics, Warriors e Thunder, Lakers ko contro Milwaukee Notte ricca di partite e colpi di scena in NBA, con dieci gare in programma e risultati che incidono sulle classifiche di entrambe le Conference. Spicca il tonfo casalingo di Denver, ma non mancano prestazioni . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

