Il durissimo comunicato ufficiale del club secondo in classifica In Ligue 1 è scoppiata una vera e propria bufera dopo che il PSG ha chiesto il rinvio dello scontro al vertice col Lens, fissato per l’11 aprile, in modo da avere più giorni per preparare la doppia supersfida col Liverpool (8 e 14 aprile) valevole per i quarti di Champions. Il Psg di Luis Enrique chiede il rinvio della sfida scudetto col Lens (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Lens ha risposto picche con un durissimo comunicato ufficiale: “Il 6 marzo è stato definito il programma della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, formalizzando un quadro che tutti sono stati poi invitati a rispettare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rinvio del big match, campionato nella bufera: “Richieste dei più potenti”

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