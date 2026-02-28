Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 | i big dell’atletica oggi in pista ad Ancona

Da sportface.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Palaindoor di Ancona si svolgono i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026, con numerosi atleti di rilievo che partecipano alle gare di atletica. L’evento vede in pista i principali protagonisti della stagione nazionale, pronti a contendersi i titoli assoluti nelle diverse discipline. La manifestazione rappresenta un momento importante per l’atletica italiana che si svolge nella città di Ancona.

Oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell’atletica tricolore. La manifestazione regalerà emozioni pure nelle discipline indoor classiche: velocità, ostacoli, salti e marcia. La giornata si infiamma già nel primo pomeriggio con la marcia, che indoor vede i 3000 metri e i 5000 metri tra le discipline regine. Alle 14:30 termina la gara di Antonella Palmisano (Fiamme Oro), oro olimpico nei 20 km a Tokyo 2020 e icona azzurra della marcia. Oggi sfiderà le rivali sui 3000 m, alla ricerca della conferma del suo dominio. Subito dopo, alle 15:00, arrivo previsto per Francesco Fortunato (Fiamme Oro), bronzo europeo sui 20 km nel 2024, impegnato nei 5000 m maschili: una prova tecnica che metterà alla prova la sua resistenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor. Tanti big azzurri in garaCominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel...

Leggi anche: Atletica 75, poker tricolore ad Ancona: quattro atleti ai Campionati Italiani indoor

Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m F | Vince Kelly Doualla

Video Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m F | Vince Kelly Doualla

Una selezione di notizie su Campionati Italiani Assoluti.

Temi più discussi: Assoluti indoor: gli iscritti di Ancona 2026; Al via venerdì 20 e sabato 21 febbraio i Campionati Italiani Assoluti indoor e Invernali di Lanci FISPES; Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor e Invernali di Lanci: 8 nuovi record; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming.

campionati italiani assoluti indoorCampionati Italiani Assoluti Indoor 2026: i big dell’atletica oggi in pista ad AnconaOggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell'atletica tricolore. La manifestazione regale ... sportface.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino le più attese, c’è PalmisanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.