Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 | i big dell’atletica oggi in pista ad Ancona

Oggi al Palaindoor di Ancona si svolgono i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026, con numerosi atleti di rilievo che partecipano alle gare di atletica. L’evento vede in pista i principali protagonisti della stagione nazionale, pronti a contendersi i titoli assoluti nelle diverse discipline. La manifestazione rappresenta un momento importante per l’atletica italiana che si svolge nella città di Ancona.

Oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell’atletica tricolore. La manifestazione regalerà emozioni pure nelle discipline indoor classiche: velocità, ostacoli, salti e marcia. La giornata si infiamma già nel primo pomeriggio con la marcia, che indoor vede i 3000 metri e i 5000 metri tra le discipline regine. Alle 14:30 termina la gara di Antonella Palmisano (Fiamme Oro), oro olimpico nei 20 km a Tokyo 2020 e icona azzurra della marcia. Oggi sfiderà le rivali sui 3000 m, alla ricerca della conferma del suo dominio. Subito dopo, alle 15:00, arrivo previsto per Francesco Fortunato (Fiamme Oro), bronzo europeo sui 20 km nel 2024, impegnato nei 5000 m maschili: una prova tecnica che metterà alla prova la sua resistenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor. Tanti big azzurri in garaCominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel...

Leggi anche: Atletica 75, poker tricolore ad Ancona: quattro atleti ai Campionati Italiani indoor

Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m F | Vince Kelly Doualla

Una selezione di notizie su Campionati Italiani Assoluti.

Temi più discussi: Assoluti indoor: gli iscritti di Ancona 2026; Al via venerdì 20 e sabato 21 febbraio i Campionati Italiani Assoluti indoor e Invernali di Lanci FISPES; Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor e Invernali di Lanci: 8 nuovi record; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming.

Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026: i big dell’atletica oggi in pista ad AnconaOggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell'atletica tricolore. La manifestazione regale ... sportface.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino le più attese, c’è PalmisanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti ... oasport.it

Un Leonardo Fabbri in grande spolvero trionfa ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Atletica. Nel primo giorno di gare al PalaCasali di Ancona, Leo, da grande favorito, piazza un 21.80 che gli regala la vittoria nel getto del peso. I Mondiali Indoor di Torun so - facebook.com facebook