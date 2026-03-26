Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Legge di Stabilità 2026. La notizia è stata comunicata da un consigliere regionale e presidente di un gruppo politico all’interno dell’assemblea. La legge riguarda le risorse e le misure di bilancio previste per l’anno prossimo. La decisione è stata presa durante una seduta dell’assemblea regionale.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Legge di Stabilità 2026. A darne notizia è Maurizio Petracca, consigliere regionale e presidente del gruppo del Partito Democratico. Confermato anche il finanziamento regionale per la funicolare di Montevergine, «oggi ancora più importante alla luce del fenomeno franoso che interessa la viabilità di accesso al santuario». Tra gli ordini del giorno presentati, la richiesta di esenzione dalla tassa automobilistica per i mezzi impiegati nell'emergenza-urgenza. «Un buon lavoro portato avanti con senso di responsabilità, in un clima di collaborazione, nell'interesse dei nostri territori e delle nostre comunità», ha concluso il consigliere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Campania: via libera alla Legge di Stabilità 2026

Articoli correlati

Il Consiglio dei ministri non impugna la legge di stabilità della Sicilia: via libera alla manovraIl Consiglio dei ministri decide di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della...

Comunicato Stampa: CRV - Via libera per l'aula a Bilancio di previsione 2026-28, legge di Stabilità e CollegatoLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Approfondimenti e contenuti su Campania via libera alla Legge di...

Temi più discussi: CRV - Via libera per l’aula a Bilancio di previsione 2026-28, legge di Stabilità e Collegato; Campania, Oliviero presenta modifiche alla finanziaria: focus su sociale, ricerca e cultura; Campania, Cirielli si dimette dal Consiglio regionale: Scelta sofferta, ma resto al servizio della mia Regione; Fondi ai Comuni esclusi dalla ZES: 6 milioni dalla Regione per Frosinone e Latina.

Via libera del Consiglio regionale della Campania alla legge di stabilitàIl Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge di stabilità con 33 voti favorevoli e 13 contrari per il triennio 2026-2028. msn.com

Campania, Seminario Legge di bilancio. Bonavitacola: Tavolo tecnico per migliorare procedure incentiviNapoli, 24 Marzo – La nuova legge di bilancio, almeno nelle intenzioni, dovrebbe introdurre misure più vicine ai territori e alle filiere produttive. Tuttavia, nutro alcune perplessità: c’è il rischi ... sciscianonotizie.it

Si tratta di un emendamento presentato nell’ambito della legge di stabilità 2026-2028 - facebook.com facebook