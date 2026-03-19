Comunicato Stampa | CRV - Via libera per l' aula a Bilancio di previsione 2026-28 legge di Stabilità e Collegato

Il consiglio comunale ha approvato l’aula per il Bilancio di previsione 2026-28, la legge di Stabilità e il Collegato. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, con il voto favorevole della maggioranza. Ora i documenti passano alla fase successiva di elaborazione e implementazione, secondo le procedure previste. La responsabilità editoriale e i contenuti sono curati dall’ufficio competente.

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