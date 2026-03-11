Il Consiglio dei ministri non impugna la legge di stabilità della Sicilia | via libera alla manovra
Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Sicilia, confermando la stessa scelta fatta anche l'anno precedente. La decisione riguarda quindi la manovra finanziaria approvata dalla Regione. La decisione viene comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o motivazioni.
Il Consiglio dei ministri decide di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana. Una scelta, per il presidente Renato Schifani, che "conferma il percorso virtuoso intrapreso dal mio governo nella gestione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
