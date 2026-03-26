Camogli partecipa alla campagna Welcome to Meraviglia del Ministero del Turismo
Camogli si aggiunge alla campagna internazionale del Ministero del Turismo denominata “Italia: Welcome To Meraviglia”. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social dal presidente della Regione Liguria. La campagna coinvolge diverse località italiane e mira a promuovere il turismo nel Paese. La Liguria sarà rappresentata nel progetto, che ha come obiettivo la promozione turistica a livello globale.
Anche la Liguria sarà protagonista nel mondo con la campagna internazionale del Ministero del Turismo “Italia: Welcome To Meraviglia”: a spiegarlo con un post diffuso sui social è il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. A rappresentare la nostra regione è Camogli, pronta a mostrare tutta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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