Camogli partecipa alla campagna Welcome to Meraviglia del Ministero del Turismo

Camogli si aggiunge alla campagna internazionale del Ministero del Turismo denominata “Italia: Welcome To Meraviglia”. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social dal presidente della Regione Liguria. La campagna coinvolge diverse località italiane e mira a promuovere il turismo nel Paese. La Liguria sarà rappresentata nel progetto, che ha come obiettivo la promozione turistica a livello globale.