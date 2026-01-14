Volturino raggiunge l' intesa con l' Asl Fg | un ospedale di comunità in cambio del suolo

A Volturino, l'Asl Foggia e il Comune hanno firmato un accordo per la concessione gratuita di un’area in località Piano dei Galli, destinata alla costruzione di un Ospedale di Comunità. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi sanitari locali, garantendo una struttura moderna e accessibile per i cittadini. L’accordo rappresenta un passo importante per lo sviluppo sanitario del territorio e per migliorare l’assistenza alla popolazione.

