Volturino raggiunge l' intesa con l' Asl Fg | un ospedale di comunità in cambio del suolo
A Volturino, l'Asl Foggia e il Comune hanno firmato un accordo per la concessione gratuita di un’area in località Piano dei Galli, destinata alla costruzione di un Ospedale di Comunità. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi sanitari locali, garantendo una struttura moderna e accessibile per i cittadini. L’accordo rappresenta un passo importante per lo sviluppo sanitario del territorio e per migliorare l’assistenza alla popolazione.
A Volturino Asl Foggia e il Comune hanno formalizzato la concessione a titolo gratuito di un’area edificabile in località Piano dei Galli, destinata alla realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità. Erano presenti alla firma, la sindaca di Volturino Giovanna Santacroce; il direttore generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
