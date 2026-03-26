Camera dei Deputati premio Eccellenze Meridionali allo scienziato Giovanni Corso

La Camera dei Deputati ha deciso di assegnare il premio “Eccellenze Meridionali 2026” allo scienziato e medico oncologo di origini irpine. Il riconoscimento viene promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” e si rivolge a figure che si sono distinte nel campo della cultura scientifica. La cerimonia di consegna è prevista per il prossimo anno.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Premio “ 2026” per la cultura scientifica promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” della Camera dei Deputati, sarà consegnato allo scienziato campano e medico oncologo di origini Irpine, Giovanni Corso. La cerimonia, che celebra istituzionalmente i personaggi dell’anno ritenuti eccellenze del Sud, sarà presieduta dal presidente dell’Intergruppo, il deputato partenopeo Alessandro Caramiello, si svolgerà giovedì 1° aprile presso la sala Matteotti di Palazzo Montecitorio alla Camera dei Deputati. Evento a cui prenderanno parte tra gli altri, anche il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camera dei Deputati, premio Eccellenze Meridionali allo scienziato Giovanni Corso Articoli correlati Roma: alla Camera dei Deputati il Premio “Libere di Scegliere”ROMA – Alla Camera dei Deputati prende vita il Premio “Libere di Scegliere”, convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile che mette al... Giovane sampietrana riceve il premio America giovani alla Camera dei DeputatiMaristella Epifani, 28 anni, ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per il master esclusivo della Fondazione in “Leadership per le...