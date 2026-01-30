Passaporti cambiano gli orari a Como | tutte le nuove aperture dal 1° febbraio 2026

Da sabato 1° febbraio 2026, l’ufficio passaporti della questura di Como cambia orari di apertura. La novità riguarda tutti i servizi, con nuove fasce orarie che entreranno in vigore all’inizio del mese prossimo. Per chi deve richiedere o rinnovare il passaporto, è importante controllare i nuovi orari per evitare disguidi. La questura ha annunciato che le aperture saranno più articolate, con variazioni rispetto al passato.

A partire da sabato 1° febbraio 2026 cambiano gli orari di apertura dell'ufficio passaporti della questura di Como. La modifica rientra in una riorganizzazione complessiva del servizio ai cittadini, legata sia alla presentazione delle domande sia al successivo rilascio dei documenti. Nel dettaglio, gli sportelli osserveranno il seguente calendario settimanale: il lunedì l'apertura sarà dalle 8.30 alle 16.00; il martedì dalle 8.30 alle 14.00; il mercoledì dalle 8.30 alle 16; il giovedì dalle 8.30 alle 14; il venerdì dalle 8.30 alle 16.00. Sabato e domenica gli uffici resteranno chiusi. La questura invita i cittadini a verificare sempre le informazioni aggiornate prima di recarsi agli sportelli.

