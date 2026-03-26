A Bologna, si svolge Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, un evento di rilievo nel settore cosmetico. L'edizione vede la partecipazione di circa l’80% di espositori provenienti da paesi esteri, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento internazionale. L'evento mette in evidenza il ruolo centrale del sistema produttivo italiano nel panorama globale della cosmetica.

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si conferma hub internazionale per il settore cosmetico, con l'80% degli espositori provenienti dall'estero e un ruolo centrale per il sistema produttivo italiano. Lo ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. La manifestazione rappresenta il luogo in cui il distretto italiano della cosmetica esprime al meglio le proprie eccellenze in termini di qualità, innovazione e capacità produttiva, favorendo l'incontro tra domanda e offerta internazionale. Oltre alla dimensione commerciale, la fiera si configura sempre più come spazio di riflessione strategica per il comparto: un'occasione per analizzare trend, ridefinire strategie e cogliere le opportunità offerte dall'innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calzolari , Cosmoprof hub globale per distretti e strategie della cosmetica

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