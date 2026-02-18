Cosmoprof Zannini BolognaFiere | Ci confermiamo come hub internazionale per l' industria cosmetica

Milano, 18 febbrario (Adnkronos) - Zannini di BolognaFiere ha annunciato che Cosmoprof si conferma come punto di riferimento internazionale per il settore cosmetico. La manifestazione attirerà circa 3.000 espositori provenienti da 64 paesi, confermando il suo ruolo di piattaforma globale. Tra le novità, ci saranno nuove aree dedicate alle startup e alle tecnologie sostenibili. Gli organizzatori puntano a rafforzare la collaborazione tra aziende di diversi paesi e a favorire incontri di business. L’evento si terrà a Verona dal 2026.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “Le aspettative per l'edizione 2026 di Cosmoprof sono molto buone. Sono attesi 3000 espositori da 64 Paesi. Di queste tre migliaia, l'80% viene dall'estero, confermando quindi il Cosmoprof come hub internazionale per l'industria cosmetica”. Lo ha detto Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione a Milano della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La kermesse si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 alla fiera di Bologna. "Il marchio Cosmoprof è leader a livello mondiale. La manifestazione di Bologna rappresenta l'evento più importante ma ce ne sono altre in tutto il mondo: ad Hong Kong, in Thailandia, in India e negli Stati Uniti, a Las Vegas e Miami. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cosmoprof, Zannini (BolognaFiere): "Ci confermiamo come hub internazionale per l'industria cosmetica" 14-15 gennaio, appuntamento a BolognaFiere con MARCA by BolognaFiere & ADM (22a edizione)Dal 14 al 15 gennaio, BolognaFiere ospiterà la 22a edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM, l'evento dedicato al settore della distribuzione moderna. Anche Bologna negli Epstein files, tra il Cosmoprof, i voli e una cena con il gotha internazionaleBologna compare più volte nei documenti sugli Epstein files, tra viaggi, eventi e incontri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cosmoprof, Zannini (BolognaFiere): Ci confermiamo come hub internazionale per l'industria cosmeticaLe aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono molto buone. Sono attesi 3000 espositori da 64 Paesi. Di queste tre migliaia, l’80% viene dall'estero, confermando quindi il Cosmoprof come hub in ... adnkronos.com Bolognafiere Cosmoprof verso ricavi in corsa a 42 milioni (+10%)BolognaFiere Cosmoprof si prepara ad archiviare un 2024 in crescita del 10%, raggiungendo i 42 milioni di ricavi contro i 38 milioni dell’esercizio precedente, mantenendo un ebitda high double digit. milanofinanza.it Cosmetica, Zannini (BolognaFiere Cosmoprof): “Alte aspettative per l’edizione 2026” x.com