Caltanissetta colpo in tabaccheria del centro storico e fuga con cambio d' abiti | pregiudicato arrestato

A Caltanissetta, un uomo con precedenti è stato arrestato dopo aver rapinato una tabaccheria nel centro storico, portando via circa duemila euro. Dopo il colpo, il sospettato è scappato cambiandosi d'abiti, ma è stato subito rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di alcuni indumenti trovati nelle vicinanze.

Eseguito un arresto per rapina aggravata a Caltanissetta. Un pregiudicato quarantenne è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo che lo scorso 20 febbraio aveva messo a segno un colpo in una tabaccheria del centro storico, impossessandosi di circa duemila euro e dandosi alla fuga. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale alla sera del 20 febbraio, quando un uomo con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto è entrato in una tabaccheria situata in corso Umberto I a Caltanissetta. Dopo essersi diretto rapidamente verso la cassa, si è impossessato di una somma di circa duemila euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caltanissetta, colpo in tabaccheria del centro storico e fuga con cambio d'abiti: pregiudicato arrestato Articoli correlati Napoli. Scippa zaino nel centro storico e fa cadere una donna, arrestato 36enne dopo fugaMomenti di paura nella mattinata di ieri in via Tribunali, nel cuore del centro storico, dove una donna è stata vittima di uno scippo mentre... 43enne pregiudicato in fuga dai carabinieri provoca un tamponamento a catena a Palermo, arrestatoUn uomo è stato arrestato per diverse violazioni al Codice della Strada al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri a Palermo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caltanissetta colpo in tabaccheria del... Argomenti discussi: Bellaria, colpo grosso al 10eLotto: vinti 250mila euro in tabaccheria. Caltanissetta, rapina in tabaccheria: arrestato un 40enneper eludere i controlli della polizia, ha indossato un giubbotto di colore scuro, diverso da quello chiaro precedentemente indossato nel corso della rapina all’interno della tabaccheria ... ilmetropolitano.it Rapina in tabaccheria a Caltanissetta, arrestato un quarantenneLa Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni, con precedenti penali, accusato di rapina aggravata. Il […] ... blogsicilia.it