43enne pregiudicato in fuga dai carabinieri provoca un tamponamento a catena a palermo arrestato

A Palermo, un uomo di 43 anni con precedenti è stato arrestato dopo aver provocato un tamponamento a catena durante un inseguimento con le forze dell'ordine. L’episodio si è verificato nel centro della città, con l’arresto che segue un tentativo di fuga. L’intervento dei carabinieri ha portato alla gestione della situazione e all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Un uomo è stato arrestato per diverse violazioni al Codice della Strada al termine di un'operazione condotta dai Carabinieri a Palermo. Il soggetto, 43 anni e già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine conclusosi con un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture e quattro persone. L'uomo, alla guida di un motoveicolo senza patente né assicurazione, è stato arrestato e il mezzo sequestrato. Arrestato pregiudicato 43enne a Palermo I militari della Stazione Palermo Scalo, con il supporto dei colleghi di Brancaccio e Villagrazia, hanno rafforzato i servizi di controllo del territorio.

Ignora l’alt, scatena un inseguimento e causa un tamponamento a catena: 43enne arrestatoUn uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un segnale di stop dei carabinieri, dando il via a un inseguimento che ha provocato un tamponamento a catena.

