Napoli Scippa zaino nel centro storico e fa cadere una donna arrestato 36enne dopo fuga

Nella mattinata di ieri, in via Tribunali a Napoli, una donna è stata vittima di uno scippo mentre attraversava il centro storico. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver tentato la fuga, durante la quale ha fatto cadere la vittima. L’episodio evidenzia ancora una volta le sfide legate alla sicurezza nelle zone centrali della città.

Momenti di paura nella mattinata di ieri in via Tribunali, nel cuore del centro storico, dove una donna è stata vittima di uno scippo mentre camminava lungo la strada. Un uomo di 36 anni, originario di El Salvador, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di furto e resistenza a pubblico ufficiale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli. Scippa zaino nel centro storico e fa cadere una donna, arrestato 36enne dopo fuga Leggi anche: Napoli, scippa telefono a una donna in Corso Umberto: arrestato 48enne dopo inseguimento Leggi anche: Tragedia nel centro storico di Napoli: donna muore dopo una caduta dal terrazzo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli. Beccato scippatore: tratto in arresto mentre scippa dallo scooter uno zaino ad una donna; Napoli. Individuato e denunciato l’autore del furto al Centro Asterix; Napoli, scippa una donna e la fa cadere a terra: arrestato dalla Polizia. Napoli, scippa una donna e la fa cadere a terra: arrestato dalla Polizia - Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto lo zaino appena sottratto, che è stato restituito alla legittima proprietaria ... ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, ruba zaino a turista in via dei Tribunali: arrestato 36enne salvadoregno - Napoli – Un 36enne originario dell'El Salvador è finito in manette ieri mattina per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. cronachedellacampania.it

#NAPOLI “Beccato scippatore”: tratto in arresto mentre scippa dallo scooter uno zaino ad una donna #NANOTV - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.