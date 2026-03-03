Dentro la creazione di un’opera | Davide Tramontano racconta Callas e Pasolini al Conservatorio

Al Conservatorio, Davide Tramontano presenta “Callas e Pasolini”, un’opera che unisce due grandi figure della cultura italiana. Prima che il sipario si alzi, si assiste a un processo di creazione fatto di intuizioni, dubbi e decisioni importanti. Tramontano spiega come si sviluppa il progetto, dall’idea iniziale alle scelte artistiche, prima di arrivare alla fase finale della rappresentazione.

Venerdì 6 marzo alle ore 16, nell'auditorium del Conservatorio Nicolini, il pubblico potrà assistere a questo momento creativo nell'incontro aperto "Come nasce un'opera: scelte musicali", dedicato al lavoro del compositore Davide Tramontano, in dialogo con la compositrice Barbara Rettagliati e la musicologa Patrizia Florio. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri realizzati in collaborazione tra Fondazione Teatri di Piacenza, Amici della Lirica e Conservatorio Nicolini, in preparazione al debutto di "Cronaca di un amore.

