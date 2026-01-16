L’Italia punta a diversificare le fonti energetiche, con un focus su biometano e nucleare. Il governo, oltre a contrastare il caro bollette, investe nello sviluppo di energie alternative per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Questa strategia mira a garantire una maggiore sicurezza energetica e sostenibilità a lungo termine, nel rispetto delle esigenze ambientali e delle responsabilità economiche del Paese.

Il governo italiano non pensa solo a fronteggiare il caro bollette, come già annunciato dal ministro per l’ambiente, Pichetto Fratin, ma investe sulle energie alternative per evitare di dipendere troppo dal fossile. E il biometano e il nucleare sono al centro delle strategie per il futuro. Biometano. “Si parla molto di idrogeno come vettore capace di affiancare l’elettrico. Ci siamo chiesti se si potesse accompagnare questa evoluzione partendo da ciò che già esiste, metano e biometano, introducendo gradualmente l’idrogeno in miscela. Abbiamo testato miscele con percentuali crescenti di idrogeno fino al 60% (con 40% di biometano) e le bombole non sono risultate minimamente danneggiate”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Energia, l’Italia non si ferma e investe su quelle alternative: biometano e nucleare al centro

Leggi anche: Iran, la Ue è pronta a nuove sanzioni: si aggiungono a quelle già in atto, dai diritti al nucleare

Leggi anche: Ciafani vs Pepe. L'Italia dovrebbe produrre energia nucleare?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Club Lotus Italia cambia logo. Un cambiamento che racchiude nuova energia e nuovi sviluppi, in pista e su strada. Allacciate le cinture e date voce ai vostri motori: sarà un gran bel viaggio. #clublotusitalia #cli #clireunion #clitrophy #thelotusenthusiastsseries - facebook.com facebook

Educazione energetica, Axpo Italia lancia “Capire l’energia – la guida per le PMI” x.com