Caldaie rotte e pioggia in casa | 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di Ostia

A Ostia, 50 famiglie residenti in alloggi pubblici segnalano problemi di condizione abitativa, tra cui freddo, infiltrazioni e muffa. Le segnalazioni evidenziano la necessità di interventi di manutenzione più efficaci per migliorare le condizioni di vita e garantire un ambiente decoroso e salubre.

