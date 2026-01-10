Caldaie rotte e pioggia in casa | 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di Ostia
A Ostia, 50 famiglie residenti in alloggi pubblici segnalano problemi di condizione abitativa, tra cui freddo, infiltrazioni e muffa. Le segnalazioni evidenziano la necessità di interventi di manutenzione più efficaci per migliorare le condizioni di vita e garantire un ambiente decoroso e salubre.
Freddo, infiltrazioni e muffa: negli alloggi pubblici di Ostia 50 famiglie denunciano condizioni che definiscono “invivibili” e chiedono manutenzioni reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Caldaie rotte e pioggia in casa”: 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di Ostia.
