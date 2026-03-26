Una squadra di Premier League ha manifestato interesse per Pavlovic, in modo simile a quanto avvenuto l’anno scorso con Thiaw. Il confronto tra i due giocatori si basa su numeri e statistiche, che evidenziano alcune somiglianze nelle loro carriere e nelle rispettive valutazioni di mercato. La situazione apre a possibili sviluppi nelle prossime settimane, mentre il Milan valuta le proprie opzioni sul mercato.

Pavlovic è finito nel mirino del Chelsea, l'ennesima big di Premier League che mette gli occhi su uno dei gioielli del Milan. Negli ultimi anni ci stiamo abituando a vedere club inglesi, con un potere d'acquisto inarrivabile, fare la spesa dei giocatori più importanti della Serie A come se fossero al supermercato. L'estate del 2025 è stata profondamente segnata dalle cessioni di Maliclk Thiaw e Tijani Reijnders, rispettivamente volati al Newcastle e al Manchester City per 40 e 70 milioni di euro, ma anche di Jimenez, Chukwueze e Okafor, nell'ordine a Bournemouth, Fulham e Leeds. Nel 2023, i rossoneri avevano già stretto accordi con i 'Magpies' che hanno prelevato Sandro Tonali per 58 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pavlovic in Premier come Thiaw? Due storie molto simili. Numeri e statistiche a confronto

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