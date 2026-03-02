Calciomercato Juve LIVE | le ultime su Tonali il futuro di Vlahovic

Sul calciomercato della Juventus si seguono in tempo reale le trattative più recenti, con aggiornamenti su Tonali e Vlahovic. La redazione di JuventusNews24 aggiorna costantemente su indiscrezioni, incontri tra dirigenti e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle mosse della società nel mercato dei trasferimenti. I tifosi restano informati sulle novità in corso e sugli sviluppi più recenti delle operazioni in atto.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell'ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un'offerta per Locatelli. Le ultime Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell'ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Arrivederci al prossimo trofeo» Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. Zidane parla al Festival dello Sport di Trento Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti; Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; Juve spuntata: colpa delle follie di calciomercato pagate care Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un'offerta per Locatelli. Le ultime sul futuro del capitano bianconero L'asse di mercato tra Torino e la Catalogna torna a scaldarsi in vista de Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Le ultime sulle trattative Calciomercato Juve, Celik e Senesi restano nel mirino del club bianconero. Ma la Roma potrebbe beffare Comolli su entrambi. Le ultime Il rettangolo verde dell'Olimpico non sarà l'unico teatro dello sc Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti.