L’Inter ha ufficializzato la cessione di Palacios, che si trasferisce in Argentina. La società ha completato l’operazione di uscita, consentendo al giovane difensore di ripartire nel suo paese d’origine. Questa mossa fa parte delle strategie di mercato del club per rinnovare la rosa e ottimizzare la rosa difensiva.

Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Palacios: il difensore vola in Argentina, i dettagli

Approfondimenti su Calciomercato Inter

Tomas Palacios, giovane difensore dell’Inter, torna in Argentina dopo un anno e mezzo.

La cessione di Palacios all’Argentina rappresenta un passaggio importante per il Mercato Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Inter

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Inter, ufficiale il colpo Jakirovic: le cifre e dove giocherà.

Inter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagliPalacios fa ritorno in Argentina con la formula del prestito più opzione d'acquisto: il comunicato ufficiale dell'Inter ... calciomercato.it

Cessione UFFICIALE per Palacios: l’annuncio dell’InterQuesto il comunicato dell ‘Inter: FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tiago Tomás Palacios al Club Estudiantes de La Plata. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo ... passioneinter.com

L’#inter acquista #Jakirovic e #Perisic si complimenta sui propri social. #calciomercato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Milan- #Gila: superata l' #Inter. #Dragusin, contatti col Tottenham - Le mosse rossonere x.com