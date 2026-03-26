Calcio serie C il Perugia ne fa sette all' Assisi in amichevole

Nel calcio di serie C, il Perugia ha disputato un’amichevole contro l’Assisi, ottenendo una vittoria per sette a zero. La partita si è svolta in un contesto di preparazione, con entrambe le squadre impegnate in incontri di allenamento. Le due formazioni appartengono a categorie diversi e hanno obiettivi distinti, ma la sfida è servita a mantenere il ritmo in vista delle prossime competizioni.

Il test, giocato sotto un fitto nevischio, ha visto primeggiare Luca Bacchin, autore di una tripletta. Confortanti progressi anche da parte di altri giocatori Le categorie di appartenenza, così come gli obiettivi, sono diverse, ma meglio tenere i motori accesi. Così Perugia ed Assisi si sono incontrate questo pomeriggio, in un clima tipicamente invernale (nevischio e vento freddo l'hanno fatta da padrona) per un allenamento congiunto in preparazione dei prossimi impegni. L'aspetto positivo e senza dubbio da rimarcare è che la tribunetta del Centro Sportivo Paolo Rossi era piuttosto piena (foto sottostante) malgrado le intemperie del clima. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calcio serie C, il Perugia ne fa sette all'Assisi in amichevole Articoli correlati Leggi anche: Calcio serie C, giovedì il Perugia in amichevole con l'Assisi Calcio serie C, il Perugia a Cascia da domani pomeriggioStramaccioni, ammonito e in diffida, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Tutto quello che riguarda Calcio serie Temi più discussi: Serie C, le gare della 33^ giornata su Sky; Serie C, ufficiale il calendario di playoff e playout: le date da segnare in rosso; Calcio serie C, giovedì il Perugia in amichevole con l'Assisi; Serie C, ufficializzate le date della post season. Ecco il calendario di playoff e playout nel dettaglio. Calcio, serie C. Al Massimino Catania-Casarano finisce 1-1. Esordio amaro per VialiRossazzurri avanti nella ripresa con Bruzzaniti - alla prima rete in maglia etnea - poi raggiunti all'84' da Ferrara ... rainews.it Serie C, altri 5 punti di penalizzazione per il SiracusaIl Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione al Siracusa, che milita nel girone C della Lega Pro. Arrivano dopo il deferimento proposto dal Procuratore federale deposita ... sport.sky.it Sport - Calcio, Serie D: Lentigione-Pistoiese 1-1, recupero 27^ giornata; parla mister Lucarelli. facebook Calcio Serie A: Hellas Verona-Genoa 0-2. Tre punti pesantissimi per i rossoblù, che con questa vittoria lasciano la zona calda della classifica. Buio pesto, invece, per gli scaligeri. x.com