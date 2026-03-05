Calcio serie C il Perugia a Cascia da domani pomeriggio

Il Perugia si prepara a partire da domani pomeriggio per il ritiro a Cascia. Dopo la vittoria a Livorno, che ha cambiato la posizione in classifica, l’allenatore Giovanni Tedesco ha deciso di apportare alcune modifiche al piano di allenamento in vista della partita contro il Pontedera. La sfida contro i toscani è considerata una delle più importanti della stagione.

Stramaccioni, ammonito e in diffida, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Per Canotto dovrebbe trattarsi soltanto di affaticamento La grande vittoria di Livorno, che ha nuovamente rivoluzionato la classifica, ha indotto Giovanni Tedesco a modificare in parte il programma di avvicinamento alla sfida con il Pontedera, la vera finale. Il tecnico ha concesso una mezza giornata libera per i giocatori, che si sono ritrovati questo pomeriggio per una seduta di scarico, riservata a coloro i quali sono scesi in campo. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti c'è da segnalare l'entrata in diffida di Linas Megelaitis, che sempre contro gli amaranto ha rimediato la nona ammonizione.

Calcio serie C, per il Perugia confermato il ritiro di Cascia ma da venerdìSi riprenderà domani pomeriggio con una seduta all'antistadio, mentre dal giorno successivo ci sarà il trasferimento nella città di Santa Rita.

Calcio serie C, per il Perugia le vacanze sono agli sgoccioli. Domani la ripresaGli otto giorni liberi concessi da Giovanni Tedesco stanno per terminare e per il Perugia torna il tempo di pensare al campionato.

