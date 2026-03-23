Calcio serie C giovedì il Perugia in amichevole con l' Assisi

Fissato un test per prepararsi nel migliore dei modi alla trasferta di Pesaro. Ripresa degli allenamenti domani pomeriggio La squadra sta trascorrendo il terzo ed ultimo giorno di riposo, ma la società è già al lavoro per non lasciare nulla di intentato. È stato fissato per giovedì pomeriggio un allenamento congiunto tra il Perugia e l'Assisi Calcio, società militante nel campionato di promozione e che nel prossimo weekend osserverà il turno di sosta. Si cerca dunque di tenere accesi i motori in vista di impegni che potrebbero essere fondamentali per la stagione di entrambe. Il match si giocherà all'antistadio e avrà inizio alle ore 16:45. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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