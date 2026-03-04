Trasferta vietata ai tifosi del Catania a Benevento | Ha senso continuare a investire nel calcio italiano?

I tifosi del Catania non potranno seguire la squadra a Benevento per il prossimo match di Serie C, nonostante più di 1300 biglietti fossero stati già venduti. La trasferta è stata vietata all’ultimo minuto senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La decisione ha suscitato reazioni tra i supporter e alcuni esponenti del club. La partita si svolgerà comunque senza la presenza dei tifosi ospiti.

Trasferta vietata all'ultimo minuto ai tifosi del Catania per il big match del girone C di Serie C contro il Benevento dopo oltre 1300 biglietti già venduti. Il presidente del club Pelligra attacca e chiede spiegazioni a FIGC e istituzioni per il clamoroso dietrofront. Alla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, la partita tra Benevento e Catania finisce al centro di un acceso dibattito. Benevento-Catania: trasferta vietata ai tifosi siciliani, la società protesta. Già 1.369 etnei avevano acquistato il biglietto per la sfida tra le prime due del girone C. Il presidente rossazzurro Pelligra: Non sarò a Benevento. La decisione giunge a poco più di 24 ore dalla gara. Catania, trasferta vietata per i tifosi a Benevento. Il presidente: Per protesta non sarò al Vigorito. Il Prefetto della Provincia di Benevento ha disposto oggi il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia e l'annullamento, con rimborso. Benevento-Catania, trasferta vietata ai tifosi. Ufficiale il provvedimento di Prefettura e Questura. Verrà rimborsato chi aveva acquistato i tagliandi.