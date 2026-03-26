Calcio in lutto è morto Beppe Savoldi | addio a Mister 2 miliardi

Da thesocialpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, noto come “Mister 2 miliardi”. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo sportivo, che ricorda la sua carriera e il ruolo di rilievo negli anni settanta. La notizia ha suscitato reazioni e cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Il mondo dello sport italiano si tinge di nero per la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e rappresentative degli anni settanta. Beppe Savoldi, il centravanti che ha segnato un epoca del calcio nazionale, si è spento all’età di 79 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i tifosi e gli appassionati che ne hanno ammirato la potenza fisica e il fiuto per il gol. La notizia della sua dipartita è giunta nel pomeriggio del 26 marzo 2026, confermata con profonda commozione dal figlio Gianluca attraverso un messaggio sui canali social. Savoldi non è stato solo un calciatore formidabile, ma un vero e proprio simbolo di un calcio che stava cambiando, diventando il primo giocatore della storia a essere oggetto di una valutazione di mercato miliardaria, un primato che gli valse il soprannome eterno di Mister Miliardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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