Calcio e inclusione | Daniel Maldini a Formello per la Junior Cup

A Formello si svolge la tredicesima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, un torneo giovanile di calcio a 7. Tra i partecipanti, figura anche Daniel Maldini, che ha preso parte all'evento insieme ad altri giovani calciatori. La manifestazione si svolge presso il centro sportivo locale e coinvolge diverse squadre di ragazzi under 14.

Cosa: Tredicesima tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, torneo giovanile di calcio a 7.. Dove e Quando: Presso il Lazio Training Center di Formello (Roma), mercoledì 25 marzo 2026.. Perché: Unire il calcio professionistico a quello oratoriale per promuovere i valori del rispetto e contrastare ogni forma di discriminazione.. L’erba verde del Lazio Training Center di Formello non è stata, per un pomeriggio, solo il teatro degli schemi tattici della prima squadra biancoceleste. Mercoledì 25 marzo 2026, i cancelli del centro sportivo si sono aperti per accogliere una sfida che trascende il risultato agonistico, spostando l’attenzione su un terreno di gioco ben più ampio e complesso: quello dei diritti umani e dell’integrazione sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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