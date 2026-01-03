Violenta lite all' uscita dal locale | volano calci e pugni ragazzo in ospedale

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Montecampione, una lite tra due ragazzi uscendo da un locale si è trasformata in una colluttazione con calci e pugni. L’incidente, avvenuto in via Pradosole, ha avuto conseguenze serie, con un giovane trasportato in ospedale. L’episodio evidenzia le tensioni che possono scoppiare in contesti di socialità e richiede attenzione alle cause e alle conseguenze di tali eventi.

Urla, insulti e anche botte fuori da un locale di Montecampione. La violenta lite, degenerata in una scazzottata, è scoppiata nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio in un piazzale di via Pradosole: protagonisti due ragazzi che erano appena usciti da un locale della zona.

