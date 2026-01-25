Calci e pugni in strada dopo la serata nel locale due giovani teatini aggrediti dal branco
Nella notte di domenica 25 gennaio, due giovani di Chieti sono stati vittime di un'aggressione in strada a Civitanova Marche. Dopo aver lasciato un locale, sono stati aggrediti da un gruppo di extracomunitari. L'episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.
Due giovanissimi di Chieti sono stati picchiati all'alba di domenica mattina (25 gennaio), in strada, a Civitanova Marche (Macerata), da un gruppo di extracomunitari. Secondo quanto ricostruito dall'Ansa, l'episodio di violenza è avvenuto in corso Garibaldi, nel centro della cittadina.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Prato, la denuncia della Uil: “Aggrediti a calci e pugni due agenti della Polizia locale, violenza intollerabile”
Leggi anche: Calci e pugni dopo la scuola. Studente picchiato dal branco. Il dolore della mamma: ”Aggredito senza un motivo“
Argomenti discussi: Rider aggredito per una mancata consegna: Mi hanno preso a pugni e calci tra insulti razzisti; Aggressione a calci e pugni in stazione a Brescia: cinque arrestati, due sono minorenni; Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina; I genitori sgridano il figlio al ristorante: vengono presi a calci e pugni da 4 clienti.
Anziano preso a calci e pugni in faccia al Rione Libertà di Benevento: è grave. Arrestato un 37enneIl violento pestaggio sarebbe maturato nel corso di una lite, sulla quale i carabinieri stanno indagando. Il 37enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. fanpage.it
Calci e pugni al volto e alla testa, lo riduce in fin di vita: arrestato 37enneLite feroce al Rione Libertà di Benevento per contrasti familiari legati a una relazione sentimentale La vittima è un uomo di 68 anni, operato ... rainews.it
ALLE 3 #bordighera Uno dei coinvolti, preso a calci e pugni, è stato trasportato in ospedale - facebook.com facebook
Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.