Investe un ragazzo mentre scappa da una lite al Parco Verde di Caivano | il Tribunale assolve un 35enne

Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto un uomo di 35 anni, coinvolto in un incidente avvenuto nel marzo 2023 al Parco Verde di Caivano, quando investì un ragazzo durante una fuga da una lite. La decisione si basa sulla mancanza di evidenze che dimostrino la volontà di fare del male alla vittima. La sentenza chiarisce i termini della responsabilità penale in un episodio complesso e delicato.

