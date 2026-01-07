Le strade di via Savadori, via Paganello e zone limitrofe sono state chiuse a causa di un cantiere per la realizzazione della strada di collegamento veloce Forlì-Cesena. I residenti evidenziano le conseguenze sulla vita quotidiana, sottolineando impatti sociali, economici e di sicurezza. La protesta si riaccende in risposta ai disagi prolungati, mentre si attende un confronto tra le parti coinvolte per trovare soluzioni adeguate.

Parlano di "gravi ricadute sociali, economiche e di sicurezza" i residenti delle vie Savadori e Paganello e zone limitrofe, in merito al perdurare dei lavori di realizzazione della strada di collegamento veloce Forlì-Cesena, nel tratto all’intersezione di via S. Leonardo con la circonvalalzione di Forlimpopoli. Lo fanno in una lettera inviata via Pec e indirizzata alla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, all’assessore ai lavori pubblici e al dirigente del settore tecnico. Per conoscenza la stessa missiva è stata recapitata anche a Prefettura, Regione, Provincia di Forlì-Cesena, Anas e Gesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse dal cantiere, si riaccende la protesta

