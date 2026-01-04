Maltempo | vento e pioggia a Roma esonda torrente strade chiuse e deviazioni

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, si registrano vento e pioggia intensi. Diversi tratti stradali sono stati temporaneamente chiusi e si sono verificati allagamenti, con un torrente che è esondato, isolando il quartiere Bel Poggio nel nord della città. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Le strade della Capitale sono state chiuse, si registrano allagamenti e un torrente ha esondato, isolando completamente il quartiere Bel Poggio, situato a Nord di Roma. Le intense precipitazioni che stanno interessando la città stanno generando vari disagi in tutto il territorio. Dalla scorsa notte, la polizia locale di Roma ha gestito oltre cento interventi. Tra questi, il più significativo ha avuto luogo a causa dell’esondazione verificatasi in via Lello Maddaleno, all’interno del Municipio III, evento che ha reso indispensabile la chiusura del ponte che conduce al quartiere Bel Poggio. Sul posto sono prontamente intervenute pattuglie del gruppo Nomentano, coadiuvate dalla protezione civile, per garantire la sicurezza dell’area e regolare il traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Maltempo: vento e pioggia a Roma, esonda torrente, strade chiuse e deviazioni Leggi anche: 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale: a Roma strade chiuse e deviazioni Leggi anche: Maltempo in Toscana: nuova allerta arancione giovedì 23 per pioggia e vento. Scuole chiuse, la lista dei comuni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo, Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale»: vento, piogge e neve a nord, a sud il clima resta mite. «E da domani bel tempo ovunque»; Pioggia e maltempo: allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio; Gelo e maltempo: il Lazio si sveglia sotto zero, neve e piogge in arrivo; Roma nel mirino del maltempo: le previsioni meteo del primo weekend 2026. Pioggia a Roma e nel Lazio, continuano i temporali: allerta gialla per oggi e domani, 4 e 5 gennaio 2026 - Una domenica bagnata quella di oggi a Roma e nel Lazio, dove i temporali non accennano a terminare: allerta di colore giallo, ecco dove ... fanpage.it

Maltempo nel Lazio: violenta tromba d’aria colpisce la provincia di Roma - Tra questi, una violenta tromba d’aria (o tornado) si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi, poco prima di mezz ... inmeteo.net

Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città - La pioggia caduta nella Capitale ha provocato allagamenti di tratti stradali che momentaneamente sono stati chiusi ... romatoday.it

*Saldi invernali, partenza positiva* Il vento di questa mattina e il maltempo non ha tolto la voglia di passeggiare tra le vetrine Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #maltempo #saldi #abbigliamento #vento #mattina #tolto # - facebook.com facebook

#Maltempo #Spagna, nasce la tempesta #Emilia: piogge, vento e neve in quota nel weekend tra Cadice e Canarie x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.