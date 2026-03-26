Giovedì sera, intorno alle 22, una porzione di ardesia si è staccata dal tetto di un asilo nel quartiere di Marassi, causando la chiusura temporanea di viale Centurione Bracelli da via Fereggiano fino a passo Bracelli. La polizia locale ha predisposto il divieto di transito lungo la strada per motivi di sicurezza, a causa del forte vento che ha contribuito al distacco dei materiali dal tetto.

Nel corso della giornata sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco in città, in serata nuovi problemi e chiusura per motivi di sicurezza. Anche venerdì avviso per burrasca forte Intorno alle ore 22 di giovedì 26 marzo la polizia locale ha chiuso viale Centurione Bracelli a Marassi, dall'intersezione con via Fereggiano a quella con passo Bracelli per motivi di sicurezza. L'assessore alla protezione civile Massimo Ferrante ha spiegato cosa sta succedendo: "Nel fabbricato che ospita l'asilo nido arcobaleno stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile perché dal tetto stanno cadendo porzioni di manto di copertura in ardesia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Cadono pezzi di ardesia dal tetto dell'asilo, strada chiusa: vento forte e divieti

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