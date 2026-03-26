Nella serata di giovedì 26 marzo, intorno alle 22, la polizia locale ha chiuso viale Centurione Bracelli a Marassi, tra l'intersezione con via Fereggiano e passo Bracelli, a causa di alcuni pezzi di ardesia che si sono staccati dal tetto di un asilo. La strada è rimasta chiusa anche venerdì, a causa di forti venti e di ulteriori divieti.

Nel corso della giornata sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco in città, in serata nuovi problemi e chiusura per motivi di sicurezza. Anche venerdì avviso per burrasca forte Intorno alle ore 22 di giovedì 26 marzo la polizia locale ha chiuso viale Centurione Bracelli a Marassi, dall'intersezione con via Fereggiano a quella con passo Bracelli per motivi di sicurezza. L'assessore alla protezione civile Massimo Ferrante ha spiegato cosa sta succedendo: "Nel fabbricato che ospita l'asilo nido arcobaleno stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile perché dal tetto stanno cadendo porzioni di manto di copertura in ardesia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Cadono pezzi di ardesia dal tetto dell'asilo, strada chiusa: vento forte e divieti anche venerdì

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