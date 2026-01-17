Incidente a Colorina auto finisce sui binari dopo lo schianto contro uno scuolabus | traffico ferroviario sospeso

Oggi a Colorina, lungo la strada statale 38 vicino al passaggio a livello, si è verificato un incidente tra un’auto e uno scuolabus, che ha causato il fermo del traffico ferroviario. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto i mezzi in transito nella zona, con conseguenti disagi alla circolazione.

Colorina (Sondrio), 17 gennaio 2026 – Incidente stradale, oggi pomeriggio, lungo la strada statale 38, in corrispondenza del passaggio a livello a Colorina, in provincia di Sondrio. A scontrarsi sono stati uno scuolabus e una Fiat 500, che è finita sui binari, rendendo necessaria l'immediata sospensione della circolazione dei treni. Nessun ferito, ma pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. COLORINA, INCIDENTE STRADALE - SCUOLABUS TAMPONA 500 E LA FA FINIRE SUI BINARI - foto (ANSAANP) Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, il personale ferroviario e le forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area e la gestione del traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Colorina, auto finisce sui binari dopo lo schianto contro uno scuolabus: traffico ferroviario sospeso Leggi anche: Colorina, incidente sulla SS38: auto finisce sui binari Leggi anche: Auto sui binari dopo uno scontro con uno scuolabus: treni sospesi in Valtellina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente sulla Statale 38 a Colorina: auto finisce sui binari - Incidente nella mattinata di oggi lungo la strada statale 38, in corrispondenza del passaggio a livello di Viganò, frazione di Colorina, in provincia di Sondrio. primalavaltellina.it

