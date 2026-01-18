Tragedia nelle Case dei Puffi | 70enne trovato morto in atrio probabile malore

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nell’atrio di una palazzina nelle Case dei Puffi. La scoperta, avvenuta recentemente, sembra essere attribuibile a un probabile malore. Le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti di rito. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Un uomo è stato trovato morto nei pressi dell'atrio di una palazzina nel comprensorio delle Case dei Puffi. Si trattava di un settantenne, come riporta Il Piccolo. Il ritrovamento è avvenuto stamattina, domenica 18 gennaio, al civico 46 di via Grego. Sul posto il 118 e la polizia.

