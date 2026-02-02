Bonus turismo 2026 prorogato | chi può ottenere aumenti in busta paga per straordinari e notturni

La manovra approvata ha prorogato anche per il 2026 il bonus turismo, un incentivo che permette di ottenere aumenti in busta paga per gli straordinari e i turni notturni nel settore turistico e della ristorazione. I lavoratori di queste categorie potranno continuare a ricevere il trattamento integrativo del 15%, una misura che era già stata introdotta in passato e che ora viene confermata anche per il prossimo anno.

La manovra ha prorogato il cosiddetto bonus turismo o bonus estate, il trattamento integrativo al 15% per straordinari e notturni riconosciuto a chi lavora nel settore turistico e della ristorazione. Per l'aumento in busta paga occorre fare richiesta al proprio datore di lavoro entro il 30 settembre 2026 e avere un reddito non superiore ai 40mila euro.

