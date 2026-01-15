Rapina a Milano inseguimento spari e due arresti a Sedriano

Nella zona di Sedriano, gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato e arrestato due uomini sospettati di aver commesso una rapina a Milano. L’operazione ha coinvolto un inseguimento e alcuni colpi d'arma da fuoco, senza conseguenze per le persone coinvolte. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nelle aree metropolitane, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

Un inseguimento conclusosi con un arresto e alcuni spari a Sedriano per gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nel fermare due uomini ritenuti responsabili di una rapina a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Bonola, due cittadini romeni di 32 e 23 anni, entrambi con precedenti penali, avrebbero prima preso di mira . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Rapina a Milano, inseguimento, spari e due arresti a Sedriano Leggi anche: Spari in via Tocqueville a Milano, nel mirino un locale e i buttafuori: due arresti Leggi anche: Tentata rapina a portavalori in A14, spari ed esplosioni: tre arresti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara - Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. milanotoday.it

Ladri rintracciati dopo una rapina a Milano, uno sottrae la pistola a un poliziotto e spara: arrestati - Il più giovane, una volta braccato dagli agenti, avrebbe preso la pistola di uno di loro e avrebbe sparato due colpi. fanpage.it

La polizia ha arrestato a Sedriano (Milano) un 32enne e un 23enne per rapina. Il più giovane, una volta braccato dagli agenti, avrebbe preso la pistola di uno di loro e avrebbe sparato due colpi facebook

Rapina in centro a Milano, 15enne in balia di una banda per un'ora: salvato dal padre x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.