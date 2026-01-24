Nelle ultime 48 ore, la Polizia di Stato di Arezzo ha effettuato due arresti nel centro città, intervenendo in seguito a una rapina e a un episodio di violenza contro gli agenti in stazione. L’attività di controllo costante permette di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella comunità locale.

Due arresti in due giorni grazie ai controlli costanti della Polizia di Stato nel centro cittadino e nelle aree sensibili della città. In due distinti episodi, gli agenti hanno fermato e tratto in arresto due cittadini stranieri, protagonisti di gravi fatti di cronaca. Il primo intervento risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso, quando un cittadino tunisino è stato arrestato in flagranza di reato per rapina. L’uomo è stato bloccato mentre stava uscendo da un noto esercizio commerciale di Corso Italia con della merce rubata, sottratta utilizzando forza e violenza nei confronti di un cliente e di un addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, due arresti in 48 ore: rapina in centro e violenza contro agenti in stazione

