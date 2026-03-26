Bruzzone Cosmoprof evento chiave per sviluppo globale del settore

Il Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si è rivelato un evento considerato indispensabile per l’evoluzione del settore cosmetico a livello internazionale. La manifestazione si svolge a Bologna e si tiene ogni anno, attirando aziende e professionisti da tutto il mondo. La prossima edizione è stata definita un momento fondamentale per il progresso dell’industria cosmetica, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori.

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 rappresenta un appuntamento “assolutamente necessario” per lo sviluppo dell'industria cosmetica a livello globale. Lo ha affermato Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere. Presente in diversi continenti con il proprio network fieristico, Cosmoprof trova a Bologna il suo punto di origine e il momento più rappresentativo, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama internazionale. Tra i fattori che spiegano la crescita continua della fiera, giunta alla 57ª edizione, Bruzzone ha indicato il forte legame con l'associazione di categoria Cosmetica Italia, il dinamismo di un settore in costante evoluzione e il lavoro sinergico del team organizzativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bruzzone, Cosmoprof evento chiave per sviluppo globale del settore Articoli correlati Cosmoprof 2026: la roadmap globale per il futuro della bellezzaDal 26 al 29 marzo 2026, il quartiere fieristico di Bologna tornerà a essere l’ombelico del mondo per l’industria del benessere. Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide, palcoscenico mondiale del settore cosmetico, alla 57ª edizione. Innovazioni, prodotti, incontri, tendenzeDa quasi 60 anni, Cosmoprof Worldwide torna, con la sua 57a edizione, a riunire l’intero settore della bellezza, confermando Bologna come vera “caput... Aggiornamenti e notizie su Bruzzone Cosmoprof evento chiave per... Bruzzone, Cosmoprof evento chiave per sviluppo globale del settore(Adnkronos) – Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 rappresenta un appuntamento assolutamente necessario per lo sviluppo dell’industria cosmetica a livello globale. Lo ha affermato Antonio Bruzzone, ammi ... sassarinotizie.com Cosmoprof e Cosmetica Italia rinnovano la sinergia fino al 2029Si rinnova la sinergia tra Cosmoprof, network globale di eventi business to business dedicati al settore beauty, e Cosmetica Italia, voce dell'industria cosmetica nazionale e della sua filiera. ansa.it