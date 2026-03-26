Dal 26 al 29 marzo si svolge a Bologna la 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide, evento internazionale dedicato al settore cosmetico. L’appuntamento riunisce aziende, professionisti e operatori del settore, presentando novità di prodotto e tendenze di mercato. La manifestazione, in programma da quasi sessant’anni, si svolge nel quartiere fieristico della città, confermando la sua posizione come punto di riferimento globale per il comparto della bellezza.

D a quasi 60 anni, Cosmoprof Worldwide torna, con la sua 57a edizione, a riunire l’intero settore della bellezza, confermando Bologna come vera “caput beauty” e hub globale dell’ industria cosmetica. Non è solo una vetrina di prodotti, ma un luogo strategico dove aziende, brand, buyer e professionisti si incontrano per interpretare i trend e l’evoluzione del mercato globale, in costante sviluppo. Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza X La cosmesi, un settore che cresce. Secondo Euromonitor International, il settore globale beauty ha superato i 587 miliardi di euro. E, a crescere, sono soprattutto il lusso, la dermocosmetica e le fragranze, m ossi dalle richieste di consumatori che cercano sempre più qualità, performance e valori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide, palcoscenico mondiale del settore cosmetico, alla 57ª edizione. Innovazioni, prodotti, incontri, tendenze

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