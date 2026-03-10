Como accampato in un terreno privato con due taglierini | denunciato 21enne

Un giovane di 21 anni proveniente dalla Guinea è stato denunciato dalla polizia a Como. È stato trovato in un terreno privato con due coltelli e accusato di aver violato le leggi sul porto di armi e sull’occupazione di terreni o edifici. Il ragazzo si trovava sul territorio senza permesso e senza una dimora stabile.

La polizia lo trova in via Regina Teodolinda mentre aveva allestito un giaciglio di fortuna. A fine febbraio era stato arrestato per tentata rapina e aggressione a personale sanitario Un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi e invasione di terreni o edifici. Il giovane è stato individuato ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Regina Teodolinda da una pattuglia della squadra volante impegnata nei consueti controlli del territorio. Gli agenti hanno notato il 21enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre si trovava all’interno di un’area privata recintata dove aveva allestito un giaciglio di fortuna. 🔗 Leggi su Quicomo.it

